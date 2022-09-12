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The Wall Street Journal: Украина запросила у США ракеты ATACMS

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Ранее Пентагон не хотел давать такие ракеты

The Wall Street Journal: Украина запросила у США ракеты ATACMS

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украина запросила у Конгресса США 29 видов систем вооружения и боеприпасов для продолжения наступления в 2023 году.

При этом, как сообщает The Wall Street Journal, в списке значатся и ракеты большой дальности ATACMS.

WSJ ознакомилось с документом, который Украина направила Конгрессу США. В нем перечисляются десятки типов вооружений, которые, по словам правительства Киева, понадобятся для продолжения наступления в 2023 году.

Среди них армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, дальность которой может достигать 300 км.

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В перечень требований Украины для "наступательных операций" входят 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, беспилотники, артиллерийские системы, больше противокорабельных ракет "Гарпун" и 2000 ракет для HIMARS.

Отмечается, что запросы Украины поступили, когда войска разбили оккупантов в Харьковской области.

Ранее администрация президента США Джо Байдена отказывалась предоставить эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для удара по территории России и разжечь более широкий конфликт с Западом.

Отметим, что ATACMS в зависимости от модификации способны поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км. Это класс ракет "земля-земля", они не только дальнобойные, но и высокоточные. Для их запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые есть у Украины.

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В статье: война с Россией
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