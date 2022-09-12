Нереально красивая и точная работа украинского минометного расчета по оккупантам - ВИДЕО
Собрали всех в одну машину
Генштаб ЗСУ
Украинские защитники показали процесс ликвидации российских оккупантов в Донецкой области.
Видео выложила в сеть боевая группа К2 54 ОМБр.
Военные показали последний вояж одного из "вожаков незваных туристов".
"Приехал как-то этот "вожак" со своими прихвостнями на один из земельных участков Донецкой области и начал давать указания как проводить земельные работы. Но ребята из разведывательной группы К2 со своими товарищами по оружию стали этому восприпятствовать", - говорится в сообщении.
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Комментарии (1)
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DesnaUA (Чернигов)
12.09.2022 в 23:59
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