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Нереально красивая и точная работа украинского минометного расчета по оккупантам - ВИДЕО

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Собрали всех в одну машину

Нереально красивая и точная работа украинского минометного расчета по оккупантам - ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские защитники показали процесс ликвидации российских оккупантов в Донецкой области.

Видео выложила в сеть боевая группа К2 54 ОМБр.

Военные показали последний вояж одного из "вожаков незваных туристов".

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"Приехал как-то этот "вожак" со своими прихвостнями на один из земельных участков Донецкой области и начал давать указания как проводить земельные работы. Но ребята из разведывательной группы К2 со своими товарищами по оружию стали этому восприпятствовать", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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DesnaUA (Чернигов)
12.09.2022 в 23:59
Красота!
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