Нереально красивая и точная работа украинского минометного расчета по оккупантам - ВИДЕО

Украинские защитники показали процесс ликвидации российских оккупантов в Донецкой области.

Видео выложила в сеть боевая группа К2 54 ОМБр.

Военные показали последний вояж одного из "вожаков незваных туристов".

"Приехал как-то этот "вожак" со своими прихвостнями на один из земельных участков Донецкой области и начал давать указания как проводить земельные работы. Но ребята из разведывательной группы К2 со своими товарищами по оружию стали этому восприпятствовать", - говорится в сообщении.