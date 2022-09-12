Калиниченко назначен главным тренером чемпиона Эстонии

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко возглавил эстонский клуб "Левадия" из Таллинна.

43-летний тренер подписал контракт с чемпионами Эстонии до конца 2023 года с возможностью продления на 2 года.

Помощниками Калиниченко будут Никита Андреев и Артем Артюнин, которые ранее работали в клубе.

"Я работал помощником тренера в Украине, Латвии и россии. Кроме того, как игрок, я видел почерк нескольких разных тренеров. Когда "Левадия" связалась со мной, я почувствовал, что это очень хорошая возможность для меня проверить себя в качестве главного тренера.

Поскольку сезон подходит к концу, я не хочу делать большие изменения в команде. Именно поэтому мы пока не привлекаем дополнительных тренеров. В конце года мы рассмотрим ситуацию, и будут пополнения и в списке тренеров, и в команде.

Моя игровая философия? Я посмотрел много игр "Левадии", и у меня есть картина, которую хочу видеть в команде в будущем. Понятно, что в футболе главное – это результат, но в то же время я хочу играть в стиле, который был бы привлекателен и для зрителей", - заявил Калиниченко.

Напомним, что "Левадия" занимает 2-е место в чемпионате Эстонии 2022, имея в активе 68 очков после 28 туров. Отставание от "Флоры" составляет 10 очков. Турнир проводится по системе весна-осень и закончится в ноябре.