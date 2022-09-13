Во Франции россиянин избил двух украинок из-за украинской музыки

Полиция Франции расследует избиение двух украинок, вероятно, россиянином из-за того, что они включили и слушали украинскую музыку, а посольство Украины взяло дело на особый контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В понедельник вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк сообщил, что накануне вечером в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен "двух украинских девушек избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку".

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Местное издание Monaco-Matin отмечает, что пострадавшие – Алина и ее мать Елена из Изюма Харьковской области, выехавшие во Францию ​​19 апреля. В то время Изюм был оккупирован русскими войсками.

Как рассказала Алина, они с матерью прогуливались по набережной и слушали украинскую музыку по телефону. В этот момент они встретили четырех мужчин.

"Один из мужчин побежал на нас. Он ударил меня в лицо. Я упала на землю, и он ударил меня. Он ударил мою мать три раза", – вспоминает девушка. Врачи диагностировали у Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове.

По словам Алины, нападающий был россиянином: "Когда он заговорил, мы поняли".

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко вечером в понедельник сказал, что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", – написал он в Facebook.