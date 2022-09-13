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Forbes: ВСУ за последнюю неделю боев уничтожили российской техники на $700 млн

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Самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы Москва-1

Forbes: ВСУ за последнюю неделю боев уничтожили российской техники на $700 млн

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За 6-11 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую технику на сумму 670 млн долларов, значительная часть которой была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине.

Соответствующую оценку дает украинский Forbes, учитывая данные, предоставленные Генеральным штабом.

В частности, по данным Генштаба, в этот период было уничтожено 2850 оккупантов и 590 единиц техники. Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине, однако какая именно, точно установить трудно.

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Потери противника составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 млн долл.), который был уничтожен в Запорожской области. На Харьковщине же оккупанты потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долл.) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долл.).

Forbes: ВСУ за последнюю неделю боев уничтожили российской техники на $700 млн - изображение 1
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В статье: война с Россией
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