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ОК Юг: ВСУ ударили по районам сосредоточения вооружения рф, уничтожено почти 60 россиян

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ОК Юг: ВСУ ударили по районам сосредоточения вооружения рф, уничтожено почти 60 россиян

Генштаб ВСУ

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Вчера, 12 сентября, Вооруженные Силы Украины нанесли удары по районам сосредоточения вражеского вооружения на оккупированной части юга страны. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

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В то же время, по данным оперативного командования, враг продолжает попытки подтянуть запасы боеприпасов и резервов живой силы, изыскивает альтернативные пути доставки вооружения и техники.

Отмечается также, что ВСУ уничтожили:59 рашистов, танк, 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе и самоходных – "Мста-Б" и "Мста-С", командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц другой автобронетехники.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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