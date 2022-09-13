ОК Юг: ВСУ ударили по районам сосредоточения вооружения рф, уничтожено почти 60 россиян

Вчера, 12 сентября, Вооруженные Силы Украины нанесли удары по районам сосредоточения вражеского вооружения на оккупированной части юга страны. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

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В то же время, по данным оперативного командования, враг продолжает попытки подтянуть запасы боеприпасов и резервов живой силы, изыскивает альтернативные пути доставки вооружения и техники.

Отмечается также, что ВСУ уничтожили:59 рашистов, танк, 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе и самоходных – "Мста-Б" и "Мста-С", командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц другой автобронетехники.