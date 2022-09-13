В Белгородской области власть рф призвала жителей эвакуироваться из двух приграничных с Украиной сел

Жителей приграничных с Украиной сел Белгородской области рф призывают эвакуироваться вглубь страны. Речь идет о Журавлевке и Нехотеевке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области россии вячеслав гладков. Призыв к эвакуации был объявлен еще две недели, однако люди не спешат покидать свои дома:

"Сегодня выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе. Особенно после тех видео, которые все пересылают друг другу в чатах. Обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, правоохранительные органы и пограничники".

"Встретился с жителями. Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим. В ближайшее время начнем завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов".