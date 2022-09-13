Снова самолет и еще 350 оккупантов. Данные Генштаба о потерях россиян за 12 сентября

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с учетом потерь за 12 сентября.

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 350 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 53300 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 2175 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 4662 (+22) ед,

артиллерийских систем - 1279 (+10) ед,

РСЗО - 311 (+0) ед,

средства ПВО - 165 (+3) ед,

самолетов - 244 (+1) ед,

вертолетов - 213 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),

крылатые ракеты - 233 (+17),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6) ед,

специальная техника – 117 (+0).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.