Снова самолет и еще 350 оккупантов. Данные Генштаба о потерях россиян за 12 сентября
В общей сложности более 60 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с учетом потерь за 12 сентября.
За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 350 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 53300 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 2175 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 4662 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 1279 (+10) ед,
- РСЗО - 311 (+0) ед,
- средства ПВО - 165 (+3) ед,
- самолетов - 244 (+1) ед,
- вертолетов - 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),
- крылатые ракеты - 233 (+17),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6) ед,
- специальная техника – 117 (+0).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
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