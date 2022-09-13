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Снова самолет и еще 350 оккупантов. Данные Генштаба о потерях россиян за 12 сентября

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В общей сложности более 60 единиц техники

Снова самолет и еще 350 оккупантов. Данные Генштаба о потерях россиян за 12 сентября

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с учетом потерь за 12 сентября.

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 350 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 53300 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 2175 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 4662 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 1279 (+10) ед,
  • РСЗО - 311 (+0) ед,
  • средства ПВО - 165 (+3) ед,
  • самолетов - 244 (+1) ед,
  • вертолетов - 213 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),
  • крылатые ракеты - 233 (+17),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6) ед,
  • специальная техника – 117 (+0).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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