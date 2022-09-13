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Ураганы, грады и артиллерия. Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую и Николаевскую области

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Ураганы, грады и артиллерия. Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую и Николаевскую области

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Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук прокомментировали текущую ситуацию в регионе:

"Днепропетровщина. 13 сентября. 07:53. Всю ночь от обстрелов страдала Никопольщина. россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады "Ураганы", "Грады" и тяжелую артиллерию. Без пострадавших. Изуродовано 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются. В других районах ночью кричали сирены, и обошлось без атак и на эту минуту спокойно".

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что сегодня, 13 сентября, в 02:15 были обстрелы пгт. Березнеговатое, в результате чего поврежден склад профессионального лицея. Без жертв.

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В статье: война с Россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко
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