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Под названием "Герань". Вероятно, ВСУ впервые сбили один из БПЛА, закупленных россией у Ирана

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Под названием "Герань". Вероятно, ВСУ впервые сбили один из БПЛА, закупленных россией у Ирана

Стратком

Новина українською

С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска – об этом сообщает СтратКом Вооруженных Сил Украины в своем Telegram-канале.

Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136. Но россияне дали ему "гордое" название "Герань".

Напомним, в конце августа российская федерация закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов для использования в войне против Украины. Сообщалось, что сотни беспилотников оказались неисправными.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/AFUStratCom

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