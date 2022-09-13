Под названием "Герань". Вероятно, ВСУ впервые сбили один из БПЛА, закупленных россией у Ирана
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Стратком
С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска – об этом сообщает СтратКом Вооруженных Сил Украины в своем Telegram-канале.
Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136. Но россияне дали ему "гордое" название "Герань".
Напомним, в конце августа российская федерация закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов для использования в войне против Украины. Сообщалось, что сотни беспилотников оказались неисправными.
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