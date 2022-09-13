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Ломаченко: Хочу посвятить бой с Ортисом всему моему украинскому народу

Общие новости
(3 голосов)

Василий не так часто рассказывает о войне в Украине

Ломаченко: Хочу посвятить бой с Ортисом всему моему украинскому народу

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал, чего ожидает от поединка против американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

Ломаченко цитирует Sky Sports.

"Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг. Люблю этот спорт. Очень рад вернуться. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, но не восприму легкомысленно Джемейна Ортиса. Madison Square Garden и театр Hulu в нем были особыми местами в моей карьере. С нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний».

Напомним, что в последнем поединке, состоявшемся в декабре 2021 года, Ломаченко победил решением судей у ​​Ричарда Комми.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
SkySports

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Комментарии (3)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
13.09.2022 в 13:31
Я вибачу Ломаченка якщо він на рингу, на весь світ скаже: дайте Україні більше зброї для того щоб вбивати більше розіян. Іншого я не прийму.
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Footballers (Умань)
13.09.2022 в 13:12
Аднаму нароту пасвящай.Я буду вболівати за нашого друга американця.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.09.2022 в 11:58
Твій народ це монголо-коцапи
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