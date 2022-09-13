Ломаченко: Хочу посвятить бой с Ортисом всему моему украинскому народу

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал, чего ожидает от поединка против американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

Ломаченко цитирует Sky Sports.

"Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг. Люблю этот спорт. Очень рад вернуться. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, но не восприму легкомысленно Джемейна Ортиса. Madison Square Garden и театр Hulu в нем были особыми местами в моей карьере. С нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний».

Напомним, что в последнем поединке, состоявшемся в декабре 2021 года, Ломаченко победил решением судей у ​​Ричарда Комми.