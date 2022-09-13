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Разведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО

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Вот так вот

Разведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО

Defence Intelligence

Новина українською

Выведенные в течение последней недели из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в россии определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО. Об этом пишется в разведывательном обзоре министерства обороны Британии от 12 августа.

Первая гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена ​​до начала украинского контрнаступления в Харькове, как сообщает источник.

"Эта гвардейская танковая армия была одной из самых престижных российских армий, выделена для обороны москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы россии, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, россияне понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал".

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В статье: война с Россией НАТО британская разведка Разведка Британии
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.09.2022 в 12:55
А чем они элитные? Может когда-то побежали в противостоянии с элитными подразделениями других стран? Или это только пафосные понты?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.09.2022 в 11:29
СЛАВА УКРАЇНІ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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