Разведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО
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Defence Intelligence
Выведенные в течение последней недели из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в россии определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО. Об этом пишется в разведывательном обзоре министерства обороны Британии от 12 августа.
Первая гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове, как сообщает источник.
"Эта гвардейская танковая армия была одной из самых престижных российских армий, выделена для обороны москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы россии, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, россияне понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал".
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