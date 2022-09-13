Разведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО

Выведенные в течение последней недели из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в россии определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО. Об этом пишется в разведывательном обзоре министерства обороны Британии от 12 августа.

Первая гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена ​​до начала украинского контрнаступления в Харькове, как сообщает источник.