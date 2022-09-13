"Ректор" университета. В Херсоне в собственной квартире подорвали коллаборантку

В Херсонской области в собственной квартире подорвали коллаборантку Татьяну Томилину, сейчас женщица находится в реанимации. Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сальдо сегодня нам показали "живым", но, по предварительной информации, в реанимации предательница Татьяна Томилина. Кто не местный – это самопровозглашенная "ректор" Херсонского государственного университета. Коллаборантку сегодня взорвали в ее квартире".

Есть версия, что отправка Томилиной в реанимацию – это работа украинских партизан. Мужчина, который был с "ректором" в момент взрыва, погиб. Сама предательница – в тяжелом состоянии.