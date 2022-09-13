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"Ректор" университета. В Херсоне в собственной квартире подорвали коллаборантку

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Она в реанимации

"Ректор" университета. В Херсоне в собственной квартире подорвали коллаборантку

telegraf

Новина українською

В Херсонской области в собственной квартире подорвали коллаборантку Татьяну Томилину, сейчас женщица находится в реанимации. Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сальдо сегодня нам показали "живым", но, по предварительной информации, в реанимации предательница Татьяна Томилина. Кто не местный – это самопровозглашенная "ректор" Херсонского государственного университета. Коллаборантку сегодня взорвали в ее квартире".

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Есть версия, что отправка Томилиной в реанимацию – это работа украинских партизан. Мужчина, который был с "ректором" в момент взрыва, погиб. Сама предательница – в тяжелом состоянии.

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В статье: война с Россией
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