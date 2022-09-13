Уже на границе с российской федерацией. ВСУ вошли в Волчанск

Украинские военные вошли в город Волчанск, что на Харьковщине – город располагается в трех километрах от границы с российской федерацией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Facebook с помощью коротенькой публикации:

"Волчанск дома", – говорится в сообщении.

Пограничники показали уничтоженную русскую технику. Они убирают из освобожденного города символику орков.

Напомним, российские войска оккупировали Волчанск с первого дня полномасштабного вторжения. Первые сообщения об освобождении города появились 10 сентября, но тогда информацию официально не подтвердили.