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Уже на границе с российской федерацией. ВСУ вошли в Волчанск

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Слава нашим героям!

Уже на границе с российской федерацией. ВСУ вошли в Волчанск

ДПСУ

Новина українською

Украинские военные вошли в город Волчанск, что на Харьковщине – город располагается в трех километрах от границы с российской федерацией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Facebook с помощью коротенькой публикации:

"Волчанск дома", – говорится в сообщении.

Пограничники показали уничтоженную русскую технику. Они убирают из освобожденного города символику орков.

Напомним, российские войска оккупировали Волчанск с первого дня полномасштабного вторжения. Первые сообщения об освобождении города появились 10 сентября, но тогда информацию официально не подтвердили.

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В статье: война с Россией
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