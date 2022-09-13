Госсекретарь США – о контрнаступлении ВСУ: Их план методичен, мы наблюдаем значительный прогресс

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал контрнаступление ВСУ:

"Я был в Киеве на прошлой неделе и имел возможность провести время с президентом Зеленским и членами его администрации, подробно услышать о работе, которую они ведут по контрнаступлению. Оно недавно было начато на юге Украины и на северо-востоке в Харькове и его окрестностях. Их план – методичен и реализован с помощью нашей поддержки в том числе, а также многих других стран. В руках ВСУ есть средства, необходимые для продолжения этого контрнаступления. Им необходимо вернуть земли, которые были захвачены в результате агрессии россии".

"Мы наблюдаем значительный прогресс украинской армии, особенно на северо-востоке, и это результат, как я уже сказал, нашей поддержки, но, прежде всего, это результат необычайного мужества и стойкости украинцев. Украина не принадлежит России. Украина принадлежит украинскому народу".