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Госсекретарь США – о контрнаступлении ВСУ: Их план методичен, мы наблюдаем значительный прогресс

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Госсекретарь США – о контрнаступлении ВСУ: Их план методичен, мы наблюдаем значительный прогресс

Getty Images / Global Images Ukraine

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал контрнаступление ВСУ:

"Я был в Киеве на прошлой неделе и имел возможность провести время с президентом Зеленским и членами его администрации, подробно услышать о работе, которую они ведут по контрнаступлению. Оно недавно было начато на юге Украины и на северо-востоке в Харькове и его окрестностях. Их план – методичен и реализован с помощью нашей поддержки в том числе, а также многих других стран. В руках ВСУ есть средства, необходимые для продолжения этого контрнаступления. Им необходимо вернуть земли, которые были захвачены в результате агрессии россии".

"Мы наблюдаем значительный прогресс украинской армии, особенно на северо-востоке, и это результат, как я уже сказал, нашей поддержки, но, прежде всего, это результат необычайного мужества и стойкости украинцев. Украина не принадлежит России. Украина принадлежит украинскому народу".

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В статье: война с Россией Энтони Блинкен
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Источник:
state.gov

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