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Первая профессиональная аудиопремия. Команда UA-Футбол принимает участие в проекте СЛУШНО-2022

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Первая профессиональная аудиопремия. Команда UA-Футбол принимает участие в проекте СЛУШНО-2022

MEGOGO Audio (Коллаж – UA-Футбол)

UA-Футбол
Новина українською

Премия "СЛУШНО" основана командой MEGOGO Audio в 2021 году и состоится уже во второй раз. Ее цель – собрать самые актуальные подкаст-проекты, приобщиться к формированию профессионального сообщества и стимулировать развитие инфраструктуры – от производства до дистрибуции контента. В этом году победителей будут определять слушатели с помощью онлайн-голосования. Оно продлится до 29 сентября включительно на сайте "СЛУШНО".

Уже ровно 3 года как мы с головой нырнули в подкастинг и разбираем на атомы все яркие футбольные матчи (как с участием украинских команд, так и европейских), ведем для вас аудио трансляции поединков, высказываем мнения по трансферам и топовым новостям, комментируем другие события в спорте №1.

Редакция UA-Футбол просит своих читателей и слушателей поддержать проект "Подкасты UA-Футбол" по вот этой ссылке.

Послушать выпуски наших подкастов можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь.

Обращаем ваше внимание, что голосовать можно только за один подкаст в категории. Именно во избежание "накручивания" голосов добавлена ​​авторизация. 30 сентября в Международный день подкастов будут объявлены победители премии "СЛУШНО".

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В статье: Подкаст Аудиомнение Megogo Трансляция Подкасты UA-Футбол
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