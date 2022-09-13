Первая профессиональная аудиопремия. Команда UA-Футбол принимает участие в проекте СЛУШНО-2022
Ваша поддержка важна для нас
MEGOGO Audio (Коллаж – UA-Футбол)
Премия "СЛУШНО" основана командой MEGOGO Audio в 2021 году и состоится уже во второй раз. Ее цель – собрать самые актуальные подкаст-проекты, приобщиться к формированию профессионального сообщества и стимулировать развитие инфраструктуры – от производства до дистрибуции контента. В этом году победителей будут определять слушатели с помощью онлайн-голосования. Оно продлится до 29 сентября включительно на сайте "СЛУШНО".
Уже ровно 3 года как мы с головой нырнули в подкастинг и разбираем на атомы все яркие футбольные матчи (как с участием украинских команд, так и европейских), ведем для вас аудио трансляции поединков, высказываем мнения по трансферам и топовым новостям, комментируем другие события в спорте №1.
Редакция UA-Футбол просит своих читателей и слушателей поддержать проект "Подкасты UA-Футбол" по вот этой ссылке.
Послушать выпуски наших подкастов можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь.
Обращаем ваше внимание, что голосовать можно только за один подкаст в категории. Именно во избежание "накручивания" голосов добавлена авторизация. 30 сентября в Международный день подкастов будут объявлены победители премии "СЛУШНО".
Популярное сейчас
- Истощенное Динамо, сплоченный Шахтер, прыжок СК Днепр-1 и "феномен" Колоса. Итоги первых 4 туров УПЛ
- Разведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО
- СМИ: Шевченко станет амбассадором матча УПЛ Шахтер – Динамо, который пройдет в Лондоне
- Минобороны рф: Проведена операция по свертыванию изюмско-балаклейской группировки войск
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО