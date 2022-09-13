Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ на Херсонщине продвигается медленнее, чем на Харьковщине
Причины есть
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, поскольку это сельскохозяйственный регион "с ирригационными каналами". Об этом сообщает издание Financial Times.
По его словам, ирригационные каналы войска российской федерации могут использовать как оборонительные траншеи.
На Харьковщине контрнаступление было похоже на "снежный шар" и прошло значительно "лучше, чем ожидалось", как сообщил Резников. Он также добавил, что чеченцев (посланный отряд в 1200 солдат) на юге Украины используют, чтобы не дать фронтовым войскам покинуть свои позиции.
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