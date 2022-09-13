В Офисе Президента показали черновик гарантий безопасности для Украины

Офис Президента Украины показал контуры рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, которые разработаны по поручению президента Владимира Зеленского. Представили черновой документ глава ОП Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Сегодня вместе с 12-м Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в Киеве презентуем рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые были разработаны по поручению Президента Владимира Зеленского.

Над подготовкой рекомендаций работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего демократического мира, в том числе бывшие премьер-министры, министры, другие чиновники, а также ученые. В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности – совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты.

Рекомендации подразумевают многоуровневый подход к гарантиям. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

Украинцы сорвали планы агрессора и отстояли свое государство, а оккупированные земли обязательно будут возвращены. В то же время необходимо позаботиться о том, чтобы Украина была полностью обеспечена в будущем. Соглашение о гарантиях безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО – оно является средством обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится. Предлагаемые рекомендации предусматривают следующее:

Самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям россии.

Для этого необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО.

Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

Договор объединит основную группу стран-союзников и Украины. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, структура Киевского договора безопасности предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.

Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина направляется к членству в ЕС. Приобретя его, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне. Членство в НАТО и Европейском Союзе значительно укрепит безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Гарантии, очерченные сегодня, никак не подрывают эту цель, а направлены на обеспечение Украины возможностями для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, а в случае нападения – защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах".