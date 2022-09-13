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Генштаб показал очередную порцию трофеев, захваченных на Харьковщине - ФОТО

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Генштаб показал очередную порцию трофеев, захваченных на Харьковщине - ФОТО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

ВСУ во время деоккупации Харьковщины захватывают трофейную российскую технику.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

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"Еще немного трофеев ВСУ получили в Харьковской области", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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