В Херсоне снова раздаются взрывы
Очередная бавовна в Херсоне
Ілюстративне фото
Во временно оккупированном Херсоне 13 сентября днем раздались взрывы.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в фейсбуке.
"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - пишет Хлань.
Информацию также подтверждают корреспонденты Суспільного.
Наши источники отмечают, что взрывы прогремели в районе ШВСМ (спортшколы на Острове).
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Источник:Сергей Хлань
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