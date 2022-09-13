В Херсоне снова раздаются взрывы

Во временно оккупированном Херсоне 13 сентября днем раздались взрывы.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в фейсбуке.

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"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - пишет Хлань.

Информацию также подтверждают корреспонденты Суспільного.

Наши источники отмечают, что взрывы прогремели в районе ШВСМ (спортшколы на Острове).