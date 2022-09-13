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В Херсоне снова раздаются взрывы

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Очередная бавовна в Херсоне

В Херсоне снова раздаются взрывы

Ілюстративне фото

Новина українською

Во временно оккупированном Херсоне 13 сентября днем раздались взрывы.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в фейсбуке.

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"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - пишет Хлань.

Информацию также подтверждают корреспонденты Суспільного.

Наши источники отмечают, что взрывы прогремели в районе ШВСМ (спортшколы на Острове).

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергей Хлань

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