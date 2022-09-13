В Кремле прокомментировали критическую реакцию соцсетей на наступление Украины на Харьковщине

Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине Кремль считает, что граждане поддерживают Владимира Путина и его действия.

Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (как в РФ называют войну в Украине –ред.), понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", - заявил Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать критические посты в телеграм-каналах Песков заявил, что критические высказывания по поводу СВО "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе является очень зыбкой".

Вместе с тем Песков утверждает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".

Напомним, что в начале сентября Вооруженные силы Украины стремительными темпами начали контрнаступление в Харьковской области.