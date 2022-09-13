  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ призвала УПЛ, ПФЛ и клубы выполнять требования нового Закона О физической культуре и спорте, если он вступит в силу
В тренде

УАФ призвала УПЛ, ПФЛ и клубы выполнять требования нового Закона О физической культуре и спорте, если он вступит в силу

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

УАФ заявляет, что не будет идти против законодательных инициатив

УАФ призвала УПЛ, ПФЛ и клубы выполнять требования нового Закона О физической культуре и спорте, если он вступит в силу

фото - УАФ

Новина українською

Исполком УАФ провел заседание, на котором принял решение о ситуации с единым телепулом УПЛ и принятии Верховной Радой поправок в Закон Украины о "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

В итоге, УАФ обратилась к УПЛ, ПФЛ и профессиональным клубам.

Читайте такжеУАФ сменила тренеров двух юношеских сборных Украины

В случае принятия поправок и вступления закона в силу, Ассоциация призвала выполнять требования данного Закона Украины.

Также УАФ призвала всех субъектов футбола к выполнению принципов и обязательств, определенных уставными документами ФИФА, УЕФА и УАФ. Это решение связано с обращением ряда субъектов футбола в суды общей юрисдикции для разрешения футбольных споров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
13.09.2022 в 17:46
Лучше сократите СЛУГ ФУТБОЛА а то их больше чем команд
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
13.09.2022 в 17:36
Павелко аут
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2022 в 18:50
срукис - красная карточка!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде