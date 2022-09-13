УАФ призвала УПЛ, ПФЛ и клубы выполнять требования нового Закона О физической культуре и спорте, если он вступит в силу

Исполком УАФ провел заседание, на котором принял решение о ситуации с единым телепулом УПЛ и принятии Верховной Радой поправок в Закон Украины о "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

В итоге, УАФ обратилась к УПЛ, ПФЛ и профессиональным клубам.

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В случае принятия поправок и вступления закона в силу, Ассоциация призвала выполнять требования данного Закона Украины.

Также УАФ призвала всех субъектов футбола к выполнению принципов и обязательств, определенных уставными документами ФИФА, УЕФА и УАФ. Это решение связано с обращением ряда субъектов футбола в суды общей юрисдикции для разрешения футбольных споров.