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"Абстрактные страхи и оправдания" - Кулеба отреагировал на отказ Германии передавать ВСУ танки

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Германия продолжает лавировать между каплями

"Абстрактные страхи и оправдания" - Кулеба отреагировал на отказ Германии передавать ВСУ танки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Отказ Германии передавать украинским военным танки и БМП является необоснованным и демонстрирует абстрактные страхи Берлина.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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По его словам, сигналы из Германии о поставках нового оружия для Украины разочаровывают, учитывая то, насколько сильно ВСУ необходимы танки "Леопард" и БМП "Мардер" для спасения мирного населения от геноцида.

"Никакого рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев - нет?", - отметил министр.

Напомним, в понедельник, 12 сентября, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия в очередной раз отказывается от передачи танков и бронетранспортеров Украине.

Она объяснила это тем, что "ни одна страна еще не начала поставки такого вооружения западного образца для ВСУ".

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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