"Абстрактные страхи и оправдания" - Кулеба отреагировал на отказ Германии передавать ВСУ танки
Германия продолжает лавировать между каплями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отказ Германии передавать украинским военным танки и БМП является необоснованным и демонстрирует абстрактные страхи Берлина.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, сигналы из Германии о поставках нового оружия для Украины разочаровывают, учитывая то, насколько сильно ВСУ необходимы танки "Леопард" и БМП "Мардер" для спасения мирного населения от геноцида.
"Никакого рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев - нет?", - отметил министр.
Напомним, в понедельник, 12 сентября, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия в очередной раз отказывается от передачи танков и бронетранспортеров Украине.
Она объяснила это тем, что "ни одна страна еще не начала поставки такого вооружения западного образца для ВСУ".
Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час як Україні зараз потрібні «Леопарди» та «Мардери», щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 13, 2022
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