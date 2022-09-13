Немецкая компания Rheinmetall модернизировала 16 БМП Marder для Украины, но не имеет разрешения правительства на их отправку

Немецкая компания Rheinmetall самостоятельно отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, однако не может получить лицензии на их отправку от правительства ФРГ.

Об этом сообщает ARD .

16 бронетранспортеров Marder из старых запасов Бундесвера обновили за собственные средства, но не могут получить лицензии на их экспорт от федерального правительства. Тем временем Rheinmetall уже начали обновление еще 14 Marder и в случае необходимости готовы восстановить еще 70 автомобилей из старых запасов.

Отмечается, что правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров западного образца или основных боевых танков, ссылаясь на отсутствие подобных соглашений с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

Боевая машина пехоты Marder, разработки и производства Rheinmetall, находится на вооружении германской армии с начала 1970-х годов. Базовая версия БМП вступила в 1971 году, после чего неоднократно модернизировалась и обновлялась. С тех пор БМП получила защиту (дополнительное бронирование дна от взрыва, противошарный и т.п.), новую электронику, включающую цифровую радиосвязь, новые прицелы, силовую установку и прочее.