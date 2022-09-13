  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ за два часа сбили два российских самолета
В тренде

ВСУ за два часа сбили два российских самолета

Общие новости
(2 голосов)

И еще один беспилотник

ВСУ за два часа сбили два российских самолета

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Воздушные Силы ВСУ в течение двух часов во вторник, 13 сентября, сбили два российских военных самолета — Су-24 и Су-25.

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил в Facebook, с 14:00 по 16:00 защитники Украины сбили один вражеский беспилотник и два самолета.

В Херсонской области бойцы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады командования Юг уничтожили бомбардировщик Су-24 оккупантов.

В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка командования Запад сбили российский штурмовик Су-25.

Также был уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что ранее в течении пару дней во временно оккупированном Крыму упали два российских самолета – истребитель Су-34 и штурмовик Су-25.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде