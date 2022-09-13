ВСУ за два часа сбили два российских самолета

Воздушные Силы ВСУ в течение двух часов во вторник, 13 сентября, сбили два российских военных самолета — Су-24 и Су-25.

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил в Facebook, с 14:00 по 16:00 защитники Украины сбили один вражеский беспилотник и два самолета.

В Херсонской области бойцы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады командования Юг уничтожили бомбардировщик Су-24 оккупантов.

В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка командования Запад сбили российский штурмовик Су-25.

Также был уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня.