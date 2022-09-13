ВСУ за два часа сбили два российских самолета
И еще один беспилотник
Getty Images/Global Images Ukraine
Воздушные Силы ВСУ в течение двух часов во вторник, 13 сентября, сбили два российских военных самолета — Су-24 и Су-25.
Как сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил в Facebook, с 14:00 по 16:00 защитники Украины сбили один вражеский беспилотник и два самолета.
В Херсонской области бойцы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады командования Юг уничтожили бомбардировщик Су-24 оккупантов.
В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка командования Запад сбили российский штурмовик Су-25.
Также был уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, что ранее в течении пару дней во временно оккупированном Крыму
Популярное сейчас
- Ломаченко: Хочу посвятить бой с Ортисом всему моему украинскому народу
- Разведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО
- СМИ: Шевченко станет амбассадором матча УПЛ Шахтер – Динамо, который пройдет в Лондоне
- У оккупантов растет количество дезертиров - сводка Генштаба за 9 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 23:57 Зарубежные Боснийские клубы и сборные могут отстранить от соревнований под эгидой УЕФА из-за товарищеского матча с россией
- 23:45 Украинские Маляр: ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории
- 23:26 Украинские "Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки..."- очередной перехват разговора оккупантов