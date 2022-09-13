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"Сдохла тварь – туда ей и дорога": На российском спортивном канале оскорбили покойную королеву Елизавету II

Общие новости
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(9 голосов)

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"Сдохла тварь – туда ей и дорога": На российском спортивном канале оскорбили покойную королеву Елизавету II

Фото: twitter.com/premierleague

Новина українською

Пока весь мир оплакивает смерть королевы Великобритании Елизаветы II, на российском ТВ решили оскорбить память покойного монарха.

Примечательно, что это сделали на спортивном телеканале Матч ТВ в прямом эфире передачи "Есть тема!".

Медиаменеджер Константин Долгов не стеснялся в выражениях. К слову, никто в студии даже не думал остановить Долгова.

"Британская монархия убила, замучила, продала в рабство сотни миллионов людей по всей планете. И попытки некоторых граждан делать из этой бабки (Елизаветы II) божьего одуванчика – это, знаете, такое очковтирательство, попытка держать нас всех, извините, за лохов. Так не будет. Сдохла тварь – туда ей и дорога.

Кто пришел на смену — Карл III. А не он ли в 2014 году оскорблял нашего президента? С Гитлером сравнивал. Это вот те, которые зиговали! Они нашего президента смеют вообще…" — сказал Долгов.

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В статье: война с Россией Елизавета II
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.09.2022 в 21:19
Если бы у англичан была честь, завтра ни одного россиянина в Англии не было бы.
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+2
0
clipper (Одесса)
13.09.2022 в 20:45
Лысый, бесполезный, с дьявольским духом, сперматозоид. ой сорри от того хоть польза есть
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0
0

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