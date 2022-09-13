"Сдохла тварь – туда ей и дорога": На российском спортивном канале оскорбили покойную королеву Елизавету II
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Фото: twitter.com/premierleague
Пока весь мир оплакивает
Примечательно, что это сделали на спортивном телеканале Матч ТВ в прямом эфире передачи "Есть тема!".
Медиаменеджер Константин Долгов не стеснялся в выражениях. К слову, никто в студии даже не думал остановить Долгова.
"Британская монархия убила, замучила, продала в рабство сотни миллионов людей по всей планете. И попытки некоторых граждан делать из этой бабки (Елизаветы II) божьего одуванчика – это, знаете, такое очковтирательство, попытка держать нас всех, извините, за лохов. Так не будет. Сдохла тварь – туда ей и дорога.
Кто пришел на смену — Карл III. А не он ли в 2014 году оскорблял нашего президента? С Гитлером сравнивал. Это вот те, которые зиговали! Они нашего президента смеют вообще…" — сказал Долгов.
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