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СМИ: Россияне с 19 сентября ограничат военнообязанным выезд из Крыма

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Документ уже разослали транспортным компаниям

СМИ: Россияне с 19 сентября ограничат военнообязанным выезд из Крыма

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупационные власти Крыма намерены ограничить выезд с территории полуострова для военнообязанных жителей с 19 сентября.

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Об этом со ссылкой на фотографию документа от так называемого военного комиссариата во вторник, 13 сентября сообщает крымское новостное агентство Qirim News.

Судя по снимку предполагаемого документа, "военный комиссариат Крыма" предупредил транспортную компанию "ТРАНСКАРГО" о том, что для обеспечения организации призыва граждан по мобилизации и в связи с "высоким уровнем террористической опасности" с 19 сентября покинуть Крым военнообязанные смогут только при наличии письменного разрешения "военкомата", где должна быть указана дата возвращения на временно оккупированный полуостров.

СМИ: Россияне с 19 сентября ограничат военнообязанным выезд из Крыма - изображение 1

В обращении также говорится, что мобилизация в Крыму проводится согласно указу оккупационного главы полуострова Сергея Аксенова от 30 июня.

В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что оккупанты установили ограничения на передвижение по Керченскому мосту, а представители так называемых властей, сотрудники Федеральной службы безопасности и командиры некоторых воинских частей пытаются срочно вывезти родственников с полуострова и продать жилье. Причиной таких действий стали успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.

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В статье: война с Россией
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