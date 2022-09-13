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Зеленский собрал по видеосвязи Ставку: заслушал командующих о контрнаступлении

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Заслушал доклады с разных направлений

Зеленский собрал по видеосвязи Ставку: заслушал командующих о контрнаступлении

instagram.com/zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений, сообщает Офиса президента.

"В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов.

Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано более 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается", - говорится в сообщении.

Во время заседания Зеленский также поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях. Участники также рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год, который составит не менее 1 трлн грн.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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