Стефанишина: Россия предлагала Украине переговоры на фоне контрнаступления ВСУ
Россияне хотят, скажем так, отвлечь наше внимание
regnum.ru
Российские чиновники в последнее время предлагали Украине мирные переговоры для того, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил.
Об этом заявила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии France 24.
Журналист французского издания спросил Стефанишину о том, предлагала ли Россия переговоры Украине на фоне масштабного продвижения украинских войск.
"Все верно. Они хотят, скажем так, отвлечь наше внимание и остановить то, что было стратегически запланировано за месяц до этого. Это не тот сценарий, который мы собираемся разыгрывать", - подчеркнула министр.
По словам Стефанишиной, она надеется, что Украине вместе с партнерами удастся реализовать все военные и дипломатические планы, чтобы быть готовыми к переговорам, когда наступит подходящий для Киева момент.
"Необходимо, чтобы мы использовали этот импульс (контрнаступление - ред.) для массовой деоккупации нашей территории, а затем, конечно, мы будем готовы к переговорам, основанным не на российских ультиматумах, а на чем-то, что позволило бы закончить войну, но также и избежать следующей войны на нашей земле, когда Россия сможет восстановить свои резервы", - отметила чиновница.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Но чем больше откладывается начало диалога, тем сложнее будет договориться.
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