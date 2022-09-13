Die Welt: ВСУ захватили в плен на Харьковщине тысячи оккупантов, в том числе высокопоставленных офицеров
В Европе поражены наступлением ВСУ
скриншот
В результате контратаки в Харьковской области ВСУ получили сотни танков и грузовиков, тонны боеприпасов, а также взяли в плен тысячи солдат российской армии.
Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Как отмечается, украинская армия добилась значительных успехов в рамках контрнаступления в Харьковской области.
По данным издания, среди пленных есть высокопоставленные офицеры.
Авторы материала сделали вывод, что на Харьковщине Россия не была готова к масштабному наступлению Украины. Москва вывела войска на юг Украины, чтобы подготовиться к украинскому нападению. В то же время, руководство российской армии, вероятно, не приняло во внимание необходимость достаточного переукомплектования оборонных позиций в Харьковской области.
Популярное сейчас
- Бущан рассказал о сроках своего восстановления после травмы
- Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 13 - 18 сентября
- Истощенное Динамо, сплоченный Шахтер, прыжок СК Днепр-1 и "феномен" Колоса. Итоги первых 4 туров УПЛ
- "Сдохла тварь – туда ей и дорога": На российском спортивном канале оскорбили покойную королеву Елизавету II
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО