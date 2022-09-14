Есть жертвы: ночью россияне ударили по Никополю и Николаеву, вчера днем – по Запорожской области

На Никопольщине ночью снова было жарко от российских снарядов. Враг обстрелял район трижды за ночь. Бил по Никопольской и Марганецкой громадам тяжелой артиллерией. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших. Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети. В Марганецкой, Мировской и Томаковской громадах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.

оккупанты ночью нанесли массированный удар по Николаеву, об этом заявил городской голова Александр Сенкевич. Ориентировочно в 01:10, 14 сентября, Николаев подвергся ракетным обстрелам. По предварительным данным типа С-300. Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки. Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно. Подробная информация уточняется, как сказал глава ОВА Виталий Ким.

В результате обстрела повреждены жилые дома. В настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. Также стало известно, что днем 13 сентября российско-оккупационные войска обстреляли город Орехов Запорожской области, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Глава ОВА уточнил, что по городу оккупанты били из реактивных систем залпового огня. Один из домов в результате обстрела разрушен, а под его завалами спасатели и обнаружили погибшую.