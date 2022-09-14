За сутки ВСУ на юге уничтожили больше сотни россиян, бомбардировщик и вертолет
Орки, бегите с нашей земли
Генштаб ВСУ
В течение вторника, 13 сентября, защитники Украины ликвидировали по меньшей мере 125 российских оккупантов. Об этом рассказал спикер оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров. Он сообщил, что ВСУ разгромили 4 состава БК в населенных пунктах Херсонского района.
Войска россии также потеряли еще 5 танков, 9 других бронированных машин, 3 гаубицы "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийские установки "Панцирь-С1", командно-штабную машину и станцию радиоэлектронной борьбы.
В ОК "Юг" также рассказали, как защитникам Украины удалось сбить бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8. Так силы зенитных ракетных подразделений наказали врага за активность авиации, нанесшую 18 ударов по позициям ВСУ.
Украинские воины также сумели поразить 3 района сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне. В целом украинская авиация в течение вторника нанесла 9 ударов по вражеским позициям, а зенитно-ракетные подразделения выполнили более 430 выполненных огневых задач.
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