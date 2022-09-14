Плюс 350 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 13 сентября
И еще 5 танков
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 53650 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2180 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4665 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1290 (+11) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 167 (+2) ед,
- самолетов – 246 (+2) ед,
- вертолетов – 215 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 233 (+0),
- корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3501 (+32) ед,
- специальная техника – 120 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
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