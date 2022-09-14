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Плюс 350 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 13 сентября

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Плюс 350 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 13 сентября

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 53650 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2180 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4665 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1290 (+11) ед,
  • РСЗО – 311 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 167 (+2) ед,
  • самолетов – 246 (+2) ед,
  • вертолетов – 215 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 233 (+0),
  • корабли / катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3501 (+32) ед,
  • специальная техника – 120 (+3).
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Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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