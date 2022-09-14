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Байден и Пентагон высказались о контрнаступлении ВСУ. Скоро США должны объявить о новом пакете помощи

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Американцы – одни из наших главных партнеров

Байден и Пентагон высказались о контрнаступлении ВСУ. Скоро США должны объявить о новом пакете помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что успешное контрнаступление ВСУ стало сюрпризом для российских орков, но не удивило США и союзников.

"Я думаю, если кто-то и был удивлен… это, вероятно, россияне. Безусловно, с начала вторжения россии в Украину мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом. ВСУ использовали открывшиеся военные возможности на поле боя. Большое значение также сыграли поставки оружия".

"ВСУ смогли адаптировать старую советскую технику к новой тактике. Украинские военные также изучили западные системы, такие как гаубицы М777, HIMARS, БПЛА и другое, и смогли использовать их со старыми системами и интегрировать в тактику боя".

Президент США Джо Байден констатировал, что Украина достигла значительного прогресса в освобождении захваченных российскими оккупантами территорий. Однако, по его словам, пока неясно, является ли это переломным моментом. Об этом пишет Reuters.

"Очевидно, что украинцы добились значительного прогресса. Но я думаю, что это будет долгий путь. Переломный момент? На этот вопрос нет ответа. Затрудняюсь сказать".

При этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что в ближайшие дни Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для украинской армии. Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, что в ближайшие дни вы сами увидите. Мы идем в ногу с украинцами, разговариваем с ними каждый день".

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В статье: война с Россией Джо Байден Пентагон Джон Кирби
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Источник:
defense.gov

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