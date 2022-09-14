"Обсужу это с Зеленским". Глава Еврокомиссии рассказала о целях своего визита в столицу Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фон дер Ляйен намерена обсудить с президентом беспрепятственный доступ Украины к Единому европейскому рынку и зоне свободного роуминга. Сегодня, 14 сентября, Урсула отметила:

"Мы дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал. Опираясь на успех путей солидарности для обеспечения беспрепятственного доступа к Единому рынку. Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским".