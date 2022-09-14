"Обсужу это с Зеленским". Глава Еврокомиссии рассказала о целях своего визита в столицу Украины
Киев примет Урсулу фон дер Ляйен
Ursula von der Leyen
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фон дер Ляйен намерена обсудить с президентом беспрепятственный доступ Украины к Единому европейскому рынку и зоне свободного роуминга. Сегодня, 14 сентября, Урсула отметила:
"Мы дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал. Опираясь на успех путей солидарности для обеспечения беспрепятственного доступа к Единому рынку. Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:twitter.com/vonderleyen
Популярное сейчас
- Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера
- Неаполитанская стыдоба - в прошлом. Ливерпуль - Аякс 2:1. Обзор матча, видео голов
- Стефанишина: Россия предлагала Украине переговоры на фоне контрнаступления ВСУ
- "Сдохла тварь – туда ей и дорога": На российском спортивном канале оскорбили покойную королеву Елизавету II
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти