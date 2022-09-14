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"Обсужу это с Зеленским". Глава Еврокомиссии рассказала о целях своего визита в столицу Украины

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Киев примет Урсулу фон дер Ляйен

"Обсужу это с Зеленским". Глава Еврокомиссии рассказала о целях своего визита в столицу Украины

Ursula von der Leyen

Новина українською

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фон дер Ляйен намерена обсудить с президентом беспрепятственный доступ Украины к Единому европейскому рынку и зоне свободного роуминга. Сегодня, 14 сентября, Урсула отметила:

"Мы дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал. Опираясь на успех путей солидарности для обеспечения беспрепятственного доступа к Единому рынку. Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
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Источник:
twitter.com/vonderleyen

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