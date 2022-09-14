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ISW: россия впервые признала поражение в войне, но путина хотят "отбелить" за отступление рф в Харьковской области

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ISW: россия впервые признала поражение в войне, но путина хотят "отбелить" за отступление рф в Харьковской области

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

россия впервые с начала полномасштабной войны признала свое поражение на поле боя. Ранее кремль называл свои отступления сменой приоритетов и "жестом доброй воли", однако подобная риторика по Харьковщине натолкнулась на критику в россии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Официальные представители кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения россии в Харьковской области. Это отличается от предыдущих сообщений россии о преувеличенных или фейковых успехах русской армии с ограниченным количеством подробностей.

В кремле раньше не признавали своего поражения в битве за Киев, называя свое отступление желанием поставить в приоритет захват Донбасса, а выход из "острова Змеиный" называли "жестом доброй воли".

Министерство нападения россии сначала предложило подобное объяснение отступления из Харькова: российские силы выводят якобы для перегруппировки. Но такие заявления столкнулись с критикой в оркостане. Несмотря на признание поражения в кремле работают над тем, чтобы снять с путина любую ответственность за отступление. В то же время обвинить в потере почти всей Харьковщины хотят недостаточно информированных военных советников из окружения путина.

"Признание кремлем поражения на Харьковщине показывает, что путин желает и способен признать и даже принять поражение россии, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться на том, чтобы отвести вину от себя".

Как полагают эксперты, кремль может использовать поражение в Харьковской области для того, чтобы активнее проводить мобилизацию новых бойцов. Вероятно, отступление орков может вызвать "беспокойство и патриотизм" среди россиян и побуждать активнее участвовать в войне.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Институт изучения войны ISW
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Источник:
ISW

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.09.2022 в 12:44
Как можна отбелить дерьмо?
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