Около 5 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Великобритании

На территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии идет базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих. Программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция INTERFLEX.

В настоящее время с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и собственно Соединенного Королевства обучение успешно завершили почти 5 тысяч украинских военнослужащих. Они получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

Операция INTERFLEX является одним из ярких примеров международной поддержки нашего государства и убедительным свидетельством того, что Украина не сама в борьбе с российской агрессией. Также в ближайшее время планируется расширение операции INTERFLEX, в частности, начало учебного курса по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.