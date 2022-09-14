Около 5 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Великобритании
Сообщает Генштаб
Генштаб
На территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии идет базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих. Программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция INTERFLEX.
В настоящее время с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и собственно Соединенного Королевства обучение успешно завершили почти 5 тысяч украинских военнослужащих. Они получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.
Операция INTERFLEX является одним из ярких примеров международной поддержки нашего государства и убедительным свидетельством того, что Украина не сама в борьбе с российской агрессией. Также в ближайшее время планируется расширение операции INTERFLEX, в частности, начало учебного курса по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.
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