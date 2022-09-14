  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Около 5 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Великобритании
В тренде

Около 5 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Великобритании

Общие новости
(2 голосов)

Сообщает Генштаб

Около 5 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Великобритании

Генштаб

Новина українською

На территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии идет базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих. Программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция INTERFLEX.

Читайте такжеРазведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО

В настоящее время с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и собственно Соединенного Королевства обучение успешно завершили почти 5 тысяч украинских военнослужащих. Они получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

Операция INTERFLEX является одним из ярких примеров международной поддержки нашего государства и убедительным свидетельством того, что Украина не сама в борьбе с российской агрессией. Также в ближайшее время планируется расширение операции INTERFLEX, в частности, начало учебного курса по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде