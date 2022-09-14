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Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг

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Город находится в непосредственной близости к линии столкновения

Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Новина українською

14 сентября в освобожденном украинскими десантниками Изюме подняли флаг Украины. В торжестве приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и заместитель Министра обороны Анна Маляр.

Также присутствовали представители ВСУ и других силовых подразделений, 10 сентября освободивших город от рашистских оккупантов.

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25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада сообщила, что в начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания. Далее президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке был поднят украинский флаг над городским советом.

Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг - изображение 1
Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг - изображение 2
Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг - изображение 3

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Анна Маляр
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