Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг
Город находится в непосредственной близости к линии столкновения
25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
14 сентября в освобожденном украинскими десантниками Изюме подняли флаг Украины. В торжестве приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и заместитель Министра обороны Анна Маляр.
Также присутствовали представители ВСУ и других силовых подразделений, 10 сентября освободивших город от рашистских оккупантов.
25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада сообщила, что в начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания. Далее президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке был поднят украинский флаг над городским советом.
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