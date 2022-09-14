Зеленский приехал в Изюм – в освобожденном городе торжественно подняли украинский флаг

14 сентября в освобожденном украинскими десантниками Изюме подняли флаг Украины. В торжестве приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и заместитель Министра обороны Анна Маляр.

Также присутствовали представители ВСУ и других силовых подразделений, 10 сентября освободивших город от рашистских оккупантов.

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада сообщила, что в начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания. Далее президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке был поднят украинский флаг над городским советом.