Военные части рф отменяют отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов личного состава

В частях и соединениях, находящихся на территории россии, отменяют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина – массовый отказ от участия в боевых действиях.

Военнослужащие 5 отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), пишущие рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняются со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.п.). Личному составу, находящемуся в Украине, бригады предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников).

Одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. В целях "решения проблемы" командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий.

Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого.

Известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз – "отит". Дана рекомендация не простуживать ухо. При этом отказано в операционном вмешательстве, сообщает ГУР.

Сейчас оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет "наличных резервов". Для этого планируется передислоцирование 4 батальонов так называемых "кадыровцев". Но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов россии.