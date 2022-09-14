Зубков: Черчесов не зашел в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков рассказал о периоде выступлений за "Ференцварош". Последний сезон он работал под руководством российского тренера станислава черчесова.

"Отношения между тренером и мной как игроком не вызывали проблем. Он и клуб понимали, что мне нужно время, чтобы успокоиться. Однако все это было психически тяжело. Правда, не Черчесов вошел в Украину с оружием.

Но паспорт есть паспорт, он делает свою работу. Он имеет российское гражданство, оставившее в его голове некую двойственность. Трудно было объяснить самому себе. Нелегко описать мои ощущения от всего этого", – сказал Зубков.