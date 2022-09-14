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Зубков: Черчесов не зашел в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт

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По словам футболиста, открытого конфликта между ними не было

Зубков: Черчесов не зашел в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков рассказал о периоде выступлений за "Ференцварош". Последний сезон он работал под руководством российского тренера станислава черчесова.

"Отношения между тренером и мной как игроком не вызывали проблем. Он и клуб понимали, что мне нужно время, чтобы успокоиться. Однако все это было психически тяжело. Правда, не Черчесов вошел в Украину с оружием.

Но паспорт есть паспорт, он делает свою работу. Он имеет российское гражданство, оставившее в его голове некую двойственность. Трудно было объяснить самому себе. Нелегко описать мои ощущения от всего этого", – сказал Зубков.

26-летний украинец выступал за венгерский клуб с 2020 по 2022 год.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков война с Россией
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Источник:
sport.tvp.pl

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