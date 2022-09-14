"Ситуация напряженная, но полностью контролируемая". Залужный провел телефонный разговор с генералами США
Главнокомандующий на связи
5.ua
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с двумя генералами США заявил, что обстановка на фронте напряженная, но полностью контролируемая:
"Сегодня провел два телефонных разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли".
"В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Отметил, что ситуация напряженная, однако полностью контролируемая. Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, предоставили высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине".
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