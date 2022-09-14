Британская разведка: рф все чаще покупает оружие у государств, на которые распространяются санкции

россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции. Речь идет об Иране и Северной Корее. Собственные запасы россии истощаются. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"россия, скорее всего, впервые разместила иранские беспилотные летательные аппараты в Украине. 13 сентября 2022 года украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БПЛА "Shahed -136" под Купянском, в районе продолжающегося успешного наступления Украины".

Shahed-136 – ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 км. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

В британской разведке отмечают, что потеря Shahed -136 вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории.