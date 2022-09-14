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ОК Південь: Вся подготовка к псевдореферендуму в Херсонской области свернута

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Документация эвакуируется на левый берег

ОК Південь: Вся подготовка к псевдореферендуму в Херсонской области свернута

фото из свободных источников

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Оккупанты в Херсонской области не в состоянии провести псевдореферендум о "присоединении к РФ".

Об этом заявила на брифинге начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Еспресо.

"Понятно, что референдум не только перенесен, переотложен. Вся подготовка к нему упакована по коробкам и эвакуируется на левый берег. Поскольку нет у них ни шансов, ни возможностей это провести, да и времени у них на это нет, потому что постоянно продолжаются на оккупированной территории воздушные тревоги связаны с нашим огневым контролем", - добавила Гуменюк.

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В статье: война с Россией
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