ОК Південь: Вся подготовка к псевдореферендуму в Херсонской области свернута
Документация эвакуируется на левый берег
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Оккупанты в Херсонской области не в состоянии провести псевдореферендум о "присоединении к РФ".
Об этом заявила на брифинге начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Еспресо.
"Понятно, что референдум не только перенесен, переотложен. Вся подготовка к нему упакована по коробкам и эвакуируется на левый берег. Поскольку нет у них ни шансов, ни возможностей это провести, да и времени у них на это нет, потому что постоянно продолжаются на оккупированной территории воздушные тревоги связаны с нашим огневым контролем", - добавила Гуменюк.
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