В Балаклее оккупанты устроили пыточные концлагеря

Сергей Болвинов, начальник Следственного управления полиции Харьковщины, рассказал, что оккупанты организовали свой штаб в отделе полиции в Балаклее. По его словам, в подвальных помещениях отдела и в здании напротив – БалПечати – оккупанты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей.

Сообщается, что во время оккупации Балаклеи россияне всегда держали в плену не менее 40 человек. Оккупанты кормили людей только кашами.

Как и на других оккупированных территориях, россияне с помощью коллаборантов искали тех, кто служил или имел родственников в зоне боевых действий на Донбассе. Также оккупанты искали людей, которые помогали украинской армии.

В случае, когда они освобождали много людей, а новых не было – хватали людей на улице возле отдела полиции. Один мужчина просидел в "тюрьме" 46 дней, – сообщил Сергей Болвинов.

Он отметил, что оккупанты нашли у мужчины фото его брата в украинской военной форме.

Свидетели рассказали правоохранителям, что людей пытали по-разному. По словам Болвинова, людей били током.

"Также у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту русские в последний день оккупации", – отметил Болвинов.

Сообщается, что все детали происшествия выясняются.

Отметим, что 10 сентября в Балаклее официально подняли украинский флаг.