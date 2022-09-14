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США выдали Лавровую визу для визита в ООН, а экипажу его самолета – нет

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У американцев свой тонкий юмор

США выдали Лавровую визу для визита в ООН, а экипажу его самолета – нет

Associated Press

Новина українською

США выдали главе МИД РФ Сергею Лаврову визу для поездки в Нью-Йорк для участия в ежегодной встрече мировых лидеров под эгидой ООН.

Об этом сообщает Reuters.

Москва запросила у Вашингтона 56 виз. Российский дипломатический источник сообщил во вторник, что Соединенные Штаты одобрили только 24 визы. Интересно, что экипаж правительственного самолета, на котором собирался лететь Лавров, не получил визы.

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Остаётся неясным, будет ли Лавров летать коммерческими авиакомпаниями в Нью-Йорк.

Ранее в этом месяце Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о выдаче российских виз.

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В статье: война с Россией сергей лавров
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