США выдали Лавровую визу для визита в ООН, а экипажу его самолета – нет
У американцев свой тонкий юмор
Associated Press
США выдали главе МИД РФ Сергею Лаврову визу для поездки в Нью-Йорк для участия в ежегодной встрече мировых лидеров под эгидой ООН.
Об этом сообщает Reuters.
Москва запросила у Вашингтона 56 виз. Российский дипломатический источник сообщил во вторник, что Соединенные Штаты одобрили только 24 визы. Интересно, что экипаж правительственного самолета, на котором собирался лететь Лавров, не получил визы.
Остаётся неясным, будет ли Лавров летать коммерческими авиакомпаниями в Нью-Йорк.
Ранее в этом месяце Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о выдаче российских виз.
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