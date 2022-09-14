Воздушная тревога по всей Украине. Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Ближе к вечеру среды, 14 сентября, по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через некоторое время поступило сообщение о ракетной атаке.

СМИ сообщают о запуске ракет Х-101 с Ту-95МС с Каспийского направления.

Стало известно о взрыве в Кривом Роге.

Информацию о ракетном ударе по Кривому Рогу подтвердил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул в Телеграм.

Также, по неподтвержденной информации, местные жители якобы слышали взрыв и в Запорожье. Однако местные паблики пишут о работе ПВО, также ПВО отработали и над морем неподалеку от Одессы.

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