Воздушная тревога по всей Украине. Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Оставайтесь в укрытиях
фото из соцсетей
Ближе к вечеру среды, 14 сентября, по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. А уже через некоторое время поступило сообщение о ракетной атаке.
СМИ сообщают о запуске ракет Х-101 с Ту-95МС с Каспийского направления.
Стало известно о взрыве в Кривом Роге.
Информацию о ракетном ударе по Кривому Рогу подтвердил глава военно-гражданской администрации Александр Вилкул в Телеграм.
Также, по неподтвержденной информации, местные жители якобы слышали взрыв и в Запорожье. Однако местные паблики пишут о работе ПВО, также ПВО отработали и над морем неподалеку от Одессы.
Берегите себя и оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети.
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