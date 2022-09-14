Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, которая фотографировала военные объекты - ВИДЕО
А там и полиция подоспела
фото из свободных источников
Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, которая фотографировала военные объекты в городе, и передали полиции.
Видеозапись задержания опубликована в соцсетях.
Отмечается, что полиция обнаружила в телефоне женщины фотографии и видео объектов обороны города и переписку с россиянами.
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