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Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, которая фотографировала военные объекты - ВИДЕО

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А там и полиция подоспела

Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, которая фотографировала военные объекты - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, которая фотографировала военные объекты в городе, и передали полиции.

Видеозапись задержания опубликована в соцсетях.

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Отмечается, что полиция обнаружила в телефоне женщины фотографии и видео объектов обороны города и переписку с россиянами.

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В статье: война с Россией
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