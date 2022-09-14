Львовские десантники сбили вражеский Су-30 из советской зенитной спарки ЗУ-23 - ВИДЕО
Пилот такого развития событий явно не ожидал
Getty Images/Global Images Ukraine
Зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины навсегда приземлили российский многоцелевой истребитель Су-30.
Читайте такжеВСУ за два часа сбили два российских самолета
Об этом сообщает телеграм Десантно-штурмовых войск ВС Украины
"Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить с 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23", - говорится в сообщении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер – Селтик. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Швед, Мудрик и Зубков в атаке. Стартовые составы на матч Шахтер - Селтик
- Юношеская лига. Шахтер обыграл Селтик
- Минобороны рф: Проведена операция по свертыванию изюмско-балаклейской группировки войск
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти