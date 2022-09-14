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Львовские десантники сбили вражеский Су-30 из советской зенитной спарки ЗУ-23 - ВИДЕО

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Пилот такого развития событий явно не ожидал

Львовские десантники сбили вражеский Су-30 из советской зенитной спарки ЗУ-23 - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины навсегда приземлили российский многоцелевой истребитель Су-30.

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Об этом сообщает телеграм Десантно-штурмовых войск ВС Украины

"Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить с 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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