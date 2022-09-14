На Харьковском направлении значительно снизилась интенсивность вражеских обстрелов - сводка Генштаба за 14 сентября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 14 сентября.

Идут двести третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Враг производит огненное поражение позиций наших подразделений вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченное положение, перемещает свои войска и ведет воздушную разведку.

Противник продолжает терроризировать гражданское население нашего государства, нарушая законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи. Ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего в течение текущих суток учтено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населённых пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасиловка Сумской области.

На Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Огненное влияние испытали населенные пункты Басово и Купянск.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;

на Авдеевском направлении – Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении – населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;

на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Сухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

В результате успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны противника пробует организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на местность русской федерации. Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и Бук, следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов - поражено шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске.