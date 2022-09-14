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Россияне выпустили по Кривому Рогу 8 ракет. Город могло затопить. ВИДЕО

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Оккупанты атаковали гидротехнические сооружения

Россияне выпустили по Кривому Рогу 8 ракет. Город могло затопить. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В среду, 14 сентября, в Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения таким образом РФ хотела создать ЧС.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко вTelegram.

"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна - попытка создать чрезвычайную ситуацию, - написал он. - Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде".

По словам Тимошенко, потерпевших среди мирного населения нет.

При этом, как считает руководитель ОП Андрей Ермак, ударив ракетами по Кривому Рогу, Россия решила отомстить за успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

"Кривой Рог. Российские террористы, как обычные трусы, ударили по городу в качестве мести за успехи ВСУ в Харьковской области. Вам это не поможет, мелочь российская. Все будет. И Украина умеет давать сдачи", - написал он.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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