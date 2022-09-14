Россияне выпустили по Кривому Рогу 8 ракет. Город могло затопить. ВИДЕО
Оккупанты атаковали гидротехнические сооружения
фото из свободных источников
В среду, 14 сентября,
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко вTelegram.
"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна - попытка создать чрезвычайную ситуацию, - написал он. - Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде".
По словам Тимошенко, потерпевших среди мирного населения нет.
При этом, как считает руководитель ОП Андрей Ермак, ударив ракетами по Кривому Рогу, Россия решила отомстить за успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.
"Кривой Рог. Российские террористы, как обычные трусы, ударили по городу в качестве мести за успехи ВСУ в Харьковской области. Вам это не поможет, мелочь российская. Все будет. И Украина умеет давать сдачи", - написал он.
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